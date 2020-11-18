Какой знак зодиака самый обаятельный [ Редактировать ]
Астрологи назвали знак зодиака, который по праву является самым обаятельным. Он чуткий, тянется к партнеру, умеет найти общий язык.
Итак, на первом месте оказались Весы. Не только зачаровывающая плавность, приятная манера говорить, и открытый взгляд поставили Весы на лидирующую позицию в списке обаятельных знаков Зодиака.
Обаяние помогает им всегда чувствовать себя на высоте, особенно если учитывать, что для Львов внимание окружающих - это лучший источник энергии.
Ранее сообщалось, какой знак зодиака настоящий ворчун.
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