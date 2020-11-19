Ивано-Франковск вводит карантин выходного дня [ Редактировать ]
После бойкота на минувших выходных Ивано-Франковск все-таки вводит карантин выходного дня. До этого местная власть вслед за Львовом отменила выходные по субботам и воскресеньям.
Об этом заявил мэр Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс".
"В субботу и воскресенье, к сожалению, будет карантин выходного дня. Правительство не учитывает решения местных органов власти и трактует их по-своему", - сказал Марцинкив.
Он также отметил, что, по его мнению, карантин выходного дня ничего не дает с эпидемиологической точки зрения.
Ранее сообщалось, что Ивано-Франковск вслед за Львовом отменил "карантинные" выходные.
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