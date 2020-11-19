После бойкота на минувших выходных Ивано-Франковск все-таки вводит карантин выходного дня. До этого местная власть вслед за Львовом отменила выходные по субботам и воскресеньям.

Об этом заявил мэр Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс".

"В субботу и воскресенье, к сожалению, будет карантин выходного дня. Правительство не учитывает решения местных органов власти и трактует их по-своему", - сказал Марцинкив.

Он также отметил, что, по его мнению, карантин выходного дня ничего не дает с эпидемиологической точки зрения.

Ранее сообщалось, что Ивано-Франковск вслед за Львовом отменил "карантинные" выходные.