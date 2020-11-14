Ивано-Франковский городской совет сделал субботу и воскресенье рабочими днями до конца ноября, чтобы обойти карантин выходного дня. Так же перед этим сделал Львов.

Это заявили на заседании исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковска.

Городской совет сделал субботу и воскресенье рабочими для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов и рынков.

При этом все учреждения должны обеспечить соблюдение санитарных и противоэпидемиологических мер для предотвращения распространения коронавируса.

Также в горсовете обратились к Кабинету министров с требованием отменить решение о карантине выходного дня, признать его неконституционным и таким, что вредит малому и среднему бизнесу.

Ранее мы писали, какие города отказались ужесточать карантинные ограничения.