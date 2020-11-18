Карантинные ограничения помогут Украине легче пережить зимний период. Но пандемия коронавируса сделает зиму для страны очень тяжелой.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что текущие ограничения, введенные правительством, позволят хотя бы оставить прирост случаев заражения коронавирусом на текущем уровне и избежать его возростания.

"Эти меры помогут Украине пережить тяжелый период, самую тяжелую зиму. Этот период, на мой взгляд, будет очень суровым с точки зрения заболеваемости и количества тяжелобольных", - сказал Степанов.

Министр также отметил "волнующую" тенденцию увеличения заболеваемости COVID-19 среди людей младше 40 лет.

Ранее в ВОЗ предостерегли от лечения COVID-19 антибиотиками.