Украинцев ждут очередные изменения, которые коснутся уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). Депутаты предлагают с 1 января 2022 засчитывать НДФЛ по месту налогового адреса физлиц-налогоплательщиков. Об этом сообщает ubr.ua.

Соответствующие изменения изложены в зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах № 4369 и № 4370.

Данными проектами законов вносятся следующие изменения:

физлица-налогоплательщики будут обязаны подавать работодателю сведения о смене налогового адреса в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи соответствующего заявления (форму и в порядок отдельно утвердит Налоговая);

НДФЛ будет уплачиваться в местные бюджеты по налоговому адресу физлиц-плательщиков налога;

физлицо, получающее доходы от лица, не являющегося налоговым агентом будет платить налог в соответствующий бюджет по своему налоговому адресу.

Цель изменений – урегулирование налоговых поступлений в местные бюджеты, увеличение их состоятельности и, особенно, повышение финансовой возможности небольших объединенных территориальных общин.

По мнению юристов, предложенные положения, в случае их принятия законодателями, внесут как положительные, так и отрицательные явления при взимании этого вида налога.

Платежка на каждого работника

Сейчас НДФЛ за всех сотрудников платится общей суммой на единые реквизиты, по месту регистрации юрлица-работодателя.

Законопроекты предполагают, что нужно будет получить у каждого сотрудника актуальную информацию, в каком налоговом органе он числится и перечислять за каждого сотрудника отдельными платежами налоги по разным реквизитам.

Если сотрудников в компании много, то платежей может быть и 100, и 1000. Также, сейчас зачисление оплаты НДФЛ предприятие может самостоятельно проверить в своем электронном кабинете. Где можно будет увидеть информацию о зачислении НДФЛ, при перечислении средств в налоговые органы по каждому сотруднику – пока не понятно.

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