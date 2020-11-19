Вакцина от коронавируса: сколько доз будет в первой партии [ Редактировать ]
Украина получит вакцину от коронавируса по глобальному механизму COVAX траншами. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Первый из них составит 1,2 миллиона доз.
Он отметил, что изначально вакцину получат работники отрасли здравоохранения.
Планируется, что Украина получит будущую вакцину против коронавируса несколькими траншами. Объем первого транша от COVAX составит почти 1,2 миллиона доз.
Ранее COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса.
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