Вакцина буде безкоштовною, але... не для всіх! Система COVAX - а це міжнародна платформа, яка опікується доступом усіх країн до щеплення від COVID-19 - погодила надати Україні безоплатно 8 мільйонів доз препарату. Ним зможуть вакцинувати кожного п'ятого українця. Решті - доведеться сироватку купувати.

У вітчизняному МОЗ вже навіть ціну склали: 14 доларів, тобто приблизно 400 гривень за дві дози (а для щеплення потрібно саме стільки). Та головне питання - коли саме чекати на вакцину?

Поки у світі тривають перегони вакцин - так само тривають і перегони їх закупівель. Найбагатші держави воліють укладати угоди безпосередньо з розробниками сироваток. Щоб якнайшвидше отримати доступ до захисту від коронавірусу. А от біднішим країнам доводиться покладатися на подання заможніших урядів.

Тож і бідні, і багаті держави об'єдналися в глобальний альянс COVAX - він обіцяє забезпечити справедливий та рівноправний доступ до вакцини для кожної країни світу.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Нам потрібно зробити все можливе, щоб упевнитися, що ми всі граємо чесно й не хитруємо, що ми отримаємо достатньо доз вакцини для найбідніших країн, які потребуватимуть їх найбільше. Адже ми не переможемо вірус, якщо покинемо частину людства напризволяще.

Україна - одна зі 184 держав цього альянсу, тож може розраховувати на безплатну вакцину для 20 відсотків населення. По суті, сироватку для українців оплатять такі країни, як, приміром, Велика Британія.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Британія зробить внесок до COVAX на суму 571 мільйон фунтів. З них - 500 мільйонів будуть спрямовані на країни, що розвиваються, щоб вони могли захистити себе від пандемії. Адже мета цієї ініціатива - сприяти розповсюдженню вакцини по всьому світу.

Після отримання безплатної вакцини, Київ зможе закупити й додаткові дози. Завдяки COVAX, вони теж будуть дешевшими, аніж напряму від розробників.

Приміром, якщо один укол американської вакцини "Модерна" коштує 30 доларів, то через COVAX, Київ отримає його всього за 7 доларів - а це близько 200 гривень замість 850.

Але дуже ймовірно, що на ринку з'являться й дешевші сироватки - 3-4 долари за дозу. Щоправда, в альянсі не приховують: спочатку вакцину отримають країни, які платять гроші. А таких рівно половина - 92 учасники альянсу. Доки 20 відсотків їхнього населення не забезпечать сироваткою, Україні не світить ані безплатна, ані платна вакцина від COVAX.

Тедрос Гебрейесус, директор Всесвітньої організації охорони здоров'я:

Ми пропонуємо розподіляти вакцини двома етапами. На першому - дози ділитимуть пропорційно для всіх країн-учасників, щоб зменшити загальний ризик. А на другому етапі ми надаватимемо пріоритет вразливішим країнам із більшою загрозою.

Тобто якщо ефективна сироватка проти коронавірусу з'явиться до кінця року, Україні не слід розраховувати на неї раніше, аніж улітку. А за гіршим сценарієм - узагалі наступної зими. Тим паче, що, на відміну від багатьох інших, наш уряд поки що не уклав прямих угод із виробниками вакцин.