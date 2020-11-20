В Днепре Subaru протаранил авто на встречке (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 19 ноября, в Днепре на улице Маяковского случилась ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля Subaru. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации от одного из водителей, авария произошла из-за того, что его машину занесло на мокром асфальте.
"Я ехал со стороны ДЗМО в сторону Западного и почувствовал, что машину начало "нести" на мокрой дороге. Я сразу ударил по тормозам, но выехал на встречную полосу и врезался в Subaru", - рассказал Глеб, водитель серого Subaru.
Аварию заметили полицейские, которые патрулировали этот участок. Оба участника ДТП остались целы, поэтому помощь медиков не понадобилась. Правоохранители вручную регулировали движение автомобилей.
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