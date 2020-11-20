В четверг, 19 ноября, в Днепре на улице Маяковского случилась ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля Subaru. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации от одного из водителей, авария произошла из-за того, что его машину занесло на мокром асфальте.

"Я ехал со стороны ДЗМО в сторону Западного и почувствовал, что машину начало "нести" на мокрой дороге. Я сразу ударил по тормозам, но выехал на встречную полосу и врезался в Subaru", - рассказал Глеб, водитель серого Subaru.

Аварию заметили полицейские, которые патрулировали этот участок. Оба участника ДТП остались целы, поэтому помощь медиков не понадобилась. Правоохранители вручную регулировали движение автомобилей.

Отметим, водитель такси, которое въехало в остановку общественного транспорта в Киеве, был трезв. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело

Ранее в МВД рассказали все подробности кровавого ДТП.