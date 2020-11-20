У бельгійському Брюгге на карантин відправили знаменитих лебедів, адже по сусідству виявили спалах пташиного грипу. Через це усім фермерам рекомендували ізолювати свою птицю, а окрасу міста вирішили помістили на спеціальний ставок під нагляд ветеринарів.

Це виявилося справою не з легких, адже звиклі жити на роздоллі місцевих озер та каналів білі велетні не надто зраділи раптовому переселенню.

За підрахунками орнітологів, їх у межах Брюгге налічують понад 120.