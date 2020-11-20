Марсоход NASA "Perseverance" ("Настойчивость") прислал на Землю аудиозапись работы своих механизмов. Он уже преодолел уже больше половины расстояния до Марса. Об этом передает пресс-служба NASA.

Сейчас инженеры NASA изучают и анализируют запись, но по предварительным данным все оборудование работает нормально.

Наша аудиосистема работает и готова записать звук приземления на Марс.

Нынешняя звукозапись с микрофона на борту - это вибрации механизмов самого марсохода.

*Perseverance покинул Землю 30 июля и уже преодолел 288 из 470 миллионов километров на пути к Марсу. Согласно данным NASA, на данный момент скорость аппарата составляет 92 550 км/ч относительно Солнца.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Марс приблизился к Земле на минимальное расстояние. В то же время древние кратеры на Марсе раскрыли жуткое прошлое планеты.