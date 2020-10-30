Марс полон кратеров ­­­– признаков того, что космические камни в древности врезались в планету очень часто.

Космический корабль Mars Express "Европейского космического агентства" (ЕКА) обнаружил редкую тройку кратеров, которые перекрывают друг друга, и это дает ученым представление о древних временах на Марсе.

Тройные кратеры – это настоящее открытое окно в прошлое Марса. Они же отрыли ученым удивительную тайну о прошлом красной планеты, сообщает ЕКА.

Космическое агентство охарактеризовало перекрывающуюся формацию как "особенно необычную". Она расположена в Ноахис-Терра – регионе, в котором очень много астероидных и кометных кратеров, возникших около 4 миллиардов лет назад.

Самый большой кратер из этой тройки обладает размером в 45 километров в поперечнике.

Ученые предполагают, что в древности огромный камень раскололся на три части, прежде чем сделать сильный удар по поверхности планеты.

"Если ударный астероид действительно раздробился и развалился в полете перед столкновением, это может означать, что атмосфера раннего Марса была намного плотнее. Это указывает на то, что древний Марс был намного теплее и влажнее, чем сегодняшний холодный и засушливый мир, который мы видим сегодня", – заявили исследователи из ЕКА.

Относительно гладкий ландшафт вокруг тройки кратеров намекает на действие льда со временем, который сгладил поверхность. Когда лед подтаивает и переходит в жидкую стадию, то почва над ним становится мягче, а затем ее "разглаживают" ветры.

Эти кратеры стали новым толчком для продолжения исследований красной планеты.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Марс приблизился к Земле на минимальное расстояние. В то же время NASA отправит на Марс первый вертолет в рамках миссии "Настойчивость".