Во вторник, 6 октября, Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние. В это время блеск Марса в три раза превысит блеск самой яркой звезды - Сириуса.

В следующий раз такой редкий феномен можно будет увидеть только через 15 лет, пишет lenta.ua.

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Астрономы отмечают, что в этот день Марс будет находится на расстоянии в 62,07 млн км от Земли. По космическим меркам это — самый минимум.

Земля и Марс уже сейчас приближаются друг другу со скоростью 8 км в секунду. С каждым днем яркость Марса будет увеличиваться и только 6 октября достигнет своего пика.

Ранее сообщалось, что в октябре Землю накроет сильная магнитная буря.

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