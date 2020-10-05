Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние [ Редактировать ]
Во вторник, 6 октября, Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние. В это время блеск Марса в три раза превысит блеск самой яркой звезды - Сириуса.
В следующий раз такой редкий феномен можно будет увидеть только через 15 лет, пишет lenta.ua.
Астрономы отмечают, что в этот день Марс будет находится на расстоянии в 62,07 млн км от Земли. По космическим меркам это — самый минимум.
Земля и Марс уже сейчас приближаются друг другу со скоростью 8 км в секунду. С каждым днем яркость Марса будет увеличиваться и только 6 октября достигнет своего пика.
Ранее сообщалось, что в октябре Землю накроет сильная магнитная буря.
Также мы писали о том, что Япония впервые в истории исследует Марс 8К-камерой.
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