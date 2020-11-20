Ватикан совместно с администрацией Instagram проверяет появление несколько недель назад лайка от Папы Римского Франциска под откровенным фото бразильской модели. Об этом сообщает Catholic News Agency.

Поводом к скандалу стал лайк 13 октября с официального аккаунта Папы Римского Франциска под фото бразильской модели Наталии Гариботто на ее странице в Instagram. Позже он был снят. Пикантность ситуации в том, что бразильянка стоит в минитопе и с оголившимися под юбкой ягодицами.

​Приближенные к Святому Престолу источники утверждают, что аккаунтом понтифика, с которого было оставлено "благословение" управляют сотрудники пресс-службы Ватикана, а не лично Франциск. В связи с этим начато внутреннее расследование.

У Папы Римского есть официальные аккаунты в Twitter на девяти языках, включая арабский и латынь, число его подписчиков приближается к 50 млн.

В Instagram понтифик зарегистрировался в 2016 году для размещения официальных фотографий и видеообращений. Страницы социальных сетей ведет управление по коммуникациям Ватикана. В основном священники публикуют выдержки из папских речей.

Напомним, что недавно Франциск спровоцировал громкий скандал и общественную дискуссию, открыто поддержав однополые браки.