Ватикан расследует лайк Папы Римского под откровенным фото бразильской модели [ Редактировать ]
Источник: Catholic News Agency
Ватикан совместно с администрацией Instagram проверяет появление несколько недель назад лайка от Папы Римского Франциска под откровенным фото бразильской модели. Об этом сообщает Catholic News Agency.
Поводом к скандалу стал лайк 13 октября с официального аккаунта Папы Римского Франциска под фото бразильской модели Наталии Гариботто на ее странице в Instagram. Позже он был снят. Пикантность ситуации в том, что бразильянка стоит в минитопе и с оголившимися под юбкой ягодицами.
Приближенные к Святому Престолу источники утверждают, что аккаунтом понтифика, с которого было оставлено "благословение" управляют сотрудники пресс-службы Ватикана, а не лично Франциск. В связи с этим начато внутреннее расследование.
У Папы Римского есть официальные аккаунты в Twitter на девяти языках, включая арабский и латынь, число его подписчиков приближается к 50 млн.
В Instagram понтифик зарегистрировался в 2016 году для размещения официальных фотографий и видеообращений. Страницы социальных сетей ведет управление по коммуникациям Ватикана. В основном священники публикуют выдержки из папских речей.
Напомним, что недавно Франциск спровоцировал громкий скандал и общественную дискуссию, открыто поддержав однополые браки.
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