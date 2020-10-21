В документальном фильме "Франческо", премьера которого состоялась 21 октября, на Римском международном кинофестивале, Папа Римский Франциск впервые публично заявил о своей поддержке гражданских союзов для гомосексуальных людей. Пишет издание CNA.

Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они дети божьи. Нам нужен закон о гражданских партнерствах. Так они будут признаны на юридическом уровне. Никто не должен из-за этого быть изгнанным или несчастным.

Стоит отметить, что это было первое публичное заявление Папы Римского об узаконивании гражданских браков гомосексуальных людей. Ранее он высказывался в поддержку ЛГБТ людей, ЛГБТ-подростков, а также он заявил, что бог любит геев такими, какие они есть.

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В фильме"Франческо"говорится о взглядах Папы на такие чувствительные вопросы современности, как:

экология

бедность

миграция

расовое и имущественное неравенство

дискриминация

Важно, что в фильме присутствуют и отрывки интервью с самим понтификом.

Среди самых трогательных моментов фильма - телефонный звонок Папы гомосексуальной паре с тремя маленькими детьми-иждивенцами в ответ на их письмо, в котором они продемонстрировали свое большое смущение, приводя своих детей в приход. Бергольо советует господину Рубере в любом случае водить детей в церковь, независимо от каких-либо приговоров.

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Также, в фильме показан Хуан Карлос Круз - гей, который стал жертвой сексуального насилия со стороны чилийского священника. Это ему в 2018 году Франциск сказал, что бог создал гомосексуалов и любит их такими, какие они есть.

Когда я встретил Папу Франциска, он сказал мне, как он сожалеет о случившемся. Хуан, это Бог сделал тебя геем, и в любом случае он любит тебя. Бог любит тебя, и Папа также любит тебя

Стоит отметить, что режиссером фильма "Франческо" стал американский режиссер российского происхождения Евгений Афинеевский, известный по фильму "Зима в огне" о Революции Достоинства в Украине.

Важно, что с точки зрения предшественников Франциска, прямой призыв Папы к законам о гражданских союзах представляет собой сдвиг и его более осмотрительную позицию в отношении гражданских союзов в прошлом.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск призвал к миру стороны конфликта в Нагорном Карабахе.

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