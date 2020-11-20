Замість старих спринтерів на 18 місць - великі комфортабельні автобуси. У Дніпрі замінили рекордну кількість машин автопарку громадського транспорту. Місто, навіть, стало лідером в Україні за кількістю маршрутних автобусів великої місткості. В яких умовах сьогодні перевозять пасажирів перевірили наші кореспонденти.

Майже 300 закордонних автобусів курсують тепер вулицями Дніпра. З лівого берега на правий, чи навпаки, містяни дістаються тепер на ось таких машинах. У салоні кондиціонери, паски безпеки та зручніші крісла.

Ольга Васильєва, жителька Дніпра:

Комфортно, спасибо нашему меру. Комфортно, мы во время карантина, я на работу ездила бесплатно. Спасибо ему большое.

Тетяна, жителька Дніпра:

Очень удобно, очень комфортно. Все хорошо. Тепло.

Покращення відчули і водії. Анатолій Романенко на міських маршрутах працює близько 12 років. Каже, у яких тільки машинах не доводилося перевозити пасажирів.

Анатолій Романенко, водій:

Они от эталона для людей, а то не для людей. Лучше на этом автобусе работать. Потому что он комфортнее для водителя. Он теплый. Летом он с кондиционером, он прохладный. Он безопасный.

Великі автобуси вже працюють на сорока двох маршрутах. А до кінця наступного року в місті не залишиться жодного маленького бусика, переконують перевізники.

Михайло Клокун, директор підприємства-перевізника:

На сегодняшний день на предприятии порядка 40 автобусов первого класса, а в пути еще 5, в заказе еще 11. Процесс в принципе идет. Преобретать мы их начали еще с лета прошлого года. Остановили на парке автобусов "Вольво", которые находятся в Осло, Норвегии. И через 3 месяца поняли, чо сделали правельный выбор.

Дніпро - місто-мільйонник. І в умовах великого пасажиропотоку такі автобуси незамінні.

Іван Васючков, спеціаліст сектору контролю виконання договірних зобов'язань департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради:

Наступного року ми будемо продовжувати програму, щоб на дорогах міста не залишилося малих маршруток. Та взагалі не залишити на дорогах автобуси малої місткості.

Оновлення автопарку відбувається в рамках програми "Смерть маршруткам". Її ініціював міський голова Борис Філатов. І як, зазначають чиновники, зараз це один з пріоритетів роботи очільника Дніпра. І вже з нового року на маршрути вийдуть ще 45 автобусів великої місткості.