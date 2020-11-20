Ковидный фонд "сгорит" 31 декабря - Шуфрич [ Редактировать ]
В пятницу, 20 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что ковидный фонд "сгорит" 31 декабря.
"Первое: люди, которые лечатся амбулаторно, взяли на себя основной удар ковида, - лечатся за свой счет. Мы с ковидом закончим до 1 января. Потому что ковидный фонд ликвидируется 31 декабря этого года и никакого нового ковидного фонда в бюджете не предусмотрено", - заявил политик.
"У нас бюджет Нацслужбы здоровья Украины - 123 млрд гривен. Бюджет фонда дорожного строительства - 155 млрд гривен. Почти на 30 млрд гривен мы будем тратить на строительство дорог больше, чем на лечение людей, - подчеркнул депутат.
По использованию средств. Позволю себе возразить. Я сегодня общалась с представителями Счетной палаты, которые говорят о том, что запустились на все эти 27 млрд тендерные процедуры. Закупки будут завершены и профинансированы до конца года", - добавила депутат.
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