В пятницу, 20 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что ковидный фонд "сгорит" 31 декабря.

"Первое: люди, которые лечатся амбулаторно, взяли на себя основной удар ковида, - лечатся за свой счет. Мы с ковидом закончим до 1 января. Потому что ковидный фонд ликвидируется 31 декабря этого года и никакого нового ковидного фонда в бюджете не предусмотрено", - заявил политик.

"У нас бюджет Нацслужбы здоровья Украины - 123 млрд гривен. Бюджет фонда дорожного строительства - 155 млрд гривен. Почти на 30 млрд гривен мы будем тратить на строительство дорог больше, чем на лечение людей, - подчеркнул депутат.

В свою очередь, народный депутат от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа оспорила слова Нестора Шуфрича: