В Торонто и в регионе Пил округа Онтарио (Канада) вводят 28-дневный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Ограничение ступит в силу в понедельник, 23 ноября.

Об этом заявил глава региона Даг Форд, передает Toronto. "Это необходимо, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий", - пояснил он.

Новые ограничения подразумевают полное закрытие спортивных и досуговых центров, казино, парикмахерских, салонов красоты. Заведения общественного питания смогут продавать еду только навынос.

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На улице можно собираться в группы не более десяти человек, таким же количеством ограничено единовременное число прихожан в религиозных учреждениях, на похоронах и свадьбах.

Школы, аптеки и продуктовые магазины остаются открытыми, а торговым центрам и другим магазинам необходимо будет перейти на доставку товаров или позволить их забирать покупателям с улицы после онлайн-покупок.

Населению настоятельно рекомендуют без особой необходимости не выходить на улицу и отказаться от общения с родными и друзьями. Нарушителям положений локдауна грозит штраф в 750 канадских долларов (более 570 долларов).

Ранее сообщалось, что Мадрид закрывают на въезд и выезд из-за COVID-19.