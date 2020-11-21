В пятницу, 20 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Минздрав будет требовать от Кабмина введения жесткого карантина, когда ежедневно будут фиксировать по 30 тысяч больных коронавирусом.

Такого прироста больных украинская медицинская система не выдержит, говорит министр.

Для нас главное - это количество людей, которых госпитализируют. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это уже порядка более 30 тысяч в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы при нагрузке на медицинскую систему.

Ранее у Зеленского заявили о возможном "новогоднем локдауне".