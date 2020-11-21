Столицу Испании - Мадрид закроют на въезд и выезд на десять дней. Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на власти мадридского региона.

Ограничительная мера продлится с 4 по 14 декабря и призвана "остановить распространение коронавируса в столицу Испании и из нее в течение долгих выходных 5-8 декабря".

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По словам заместителя главного санитарного врача мадридского округа Антонио Сапатеро, власть хочет, "чтобы ситуация к Рождеству была как можно лучше".

В самом Мадриде также продлят ежедневный комендантский час. По новым правилам, он будет действовать с 00:00 до 6:00.

Также будут введены ограничения на массовые собрания. Можно будет собираться в группы до шести человек.

Ранее сообщалось, что в Турции ввели комендантский час выходного дня.