Мадрид закрывают на въезд и выезд из-за COVID-19 [ Редактировать ]
Столицу Испании - Мадрид закроют на въезд и выезд на десять дней. Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на власти мадридского региона.
Ограничительная мера продлится с 4 по 14 декабря и призвана "остановить распространение коронавируса в столицу Испании и из нее в течение долгих выходных 5-8 декабря".
По словам заместителя главного санитарного врача мадридского округа Антонио Сапатеро, власть хочет, "чтобы ситуация к Рождеству была как можно лучше".
В самом Мадриде также продлят ежедневный комендантский час. По новым правилам, он будет действовать с 00:00 до 6:00.
Также будут введены ограничения на массовые собрания. Можно будет собираться в группы до шести человек.
Ранее сообщалось, что в Турции ввели комендантский час выходного дня.
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