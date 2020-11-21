Зеленский объявил конкурс: победители встретятся с президентом [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский призвал молодежь принять участие во флешмобе UkraineNow. Соответствующий видеоролик он опубликовал на своей странице в Facebook.
Для участия необходимо записать ролик продолжительностью до одной минуты, в котором поделиться своими успехами и показать, "что значит для тебя быть украинцем и как ты меняешь жизнь к лучшему".
Отправить видео можно до 1 марта 2021 года. Жюри выберет десять победителей, которые получат возможность встретится и лично пообщаться с президентом в день 30-й годовщины Независимости Украины.
Ранее сообщалось, что Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.
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