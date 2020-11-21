Президент Украины Владимир Зеленский призвал молодежь принять участие во флешмобе UkraineNow. Соответствующий видеоролик он опубликовал на своей странице в Facebook.



Для участия необходимо записать ролик продолжительностью до одной минуты, в котором поделиться своими успехами и показать, "что значит для тебя быть украинцем и как ты меняешь жизнь к лучшему".

Отправить видео можно до 1 марта 2021 года. Жюри выберет десять победителей, которые получат возможность встретится и лично пообщаться с президентом в день 30-й годовщины Независимости Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.