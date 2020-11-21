Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы (видео) [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы, который отмечают 21 ноября. Соответствующий видеоролик глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.
Президент отметил, что сейчас строится новая Украина, где закон будет на первом месте, а честь и достоинство заменят имена и фамилии и останутся постоянными ценностями.
"Никогда нельзя идти против воли своего народа. Ибо мы не будем молчать, нас невозможно запугать или сломать. Украинцы готовы бороться за правду и справедливость даже ценой собственной жизни. Мы готовы защищать свободу выбора, слова, мысли, равенство, уважение, верховенство права и демократии, а главное - защищать родную Украину, ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Ранее мы публиковали программу мероприятий, запланированных на День Достоинства и Свободы.
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