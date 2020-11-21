Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы, который отмечают 21 ноября. Соответствующий видеоролик глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что сейчас строится новая Украина, где закон будет на первом месте, а честь и достоинство заменят имена и фамилии и останутся постоянными ценностями.

"Никогда нельзя идти против воли своего народа. Ибо мы не будем молчать, нас невозможно запугать или сломать. Украинцы готовы бороться за правду и справедливость даже ценой собственной жизни. Мы готовы защищать свободу выбора, слова, мысли, равенство, уважение, верховенство права и демократии, а главное - защищать родную Украину, ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее мы публиковали программу мероприятий, запланированных на День Достоинства и Свободы.