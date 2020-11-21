Аби вільні місця у лікарнях залишались, а епідемія хоч якось зупинилась - в уряді вдалися до нововведень. Від сьогодні "неносіїв масок" штрафуватимуть. Виписуватимуть протокол на місці, без рішення суду.

Вже другий тиждень в країні вікенд-локдаун. В уряді розраховують, що це зупинить темпи поширення коронавірусу. І результати карантину будуть відчутні вже за 2-3 тижні.

Наші кореспонденти разом з поліцейськими перевірили, як жителі столиці дотримуються карантинних правил. І з'ясували - чи варто чекати більш суворіших обмежень та коли.

Не замаскувався - плати. Відсьогодні, щонайменше 170 гривень. На відміну від попередніх законів у нинішніх правилах чітко прописано - де маска необхідна.

Віктор Мандибура, старший дільничний офіцер Голосіївського управління поліції міста Києва:

У громадських місцях, громадських спорудах, приміщеннях, транспорті. Але це не відноситься до перебування без масок на вулиці. Якщо людина не заплатить штраф, він буде протягом 14 днів подвоєний.

Чи дотримуються жителі столиці нововведень - перевіряємо разом з правоохоронцями. Спершу, транспорт - один з найбільших осередків і вірусу, і коронаскептиків.

Марічка, жителька Києва:

Правильно отак (натягає на ніс). - А чого знімаєте? - Тому що я не вірю в коронавірус.

І в салоні - маска під носом найпоширеніше порушення.

Маска має носитися правильно, не так, як у вас, шановна леді. Закрийте, будь ласка.

За таке тепер теж можна отримати штраф - якщо навідріз відмовитися підтягнути маску вище. Пасажири реагують спокійно, а от деякі водії дотримуватися правил не бажають.

Микола, водій автобуса:

Тут, будь ласка, хто без маски зайшов - без питань, але водія штрафувати за що? Тут для кого ця перегородка стоїть?

Та за законом і водії, і пасажири - у рівних умовах. Тому патрульні змушують одягати маски.

В статті 44 зі значком 3, частина друга не визначається, немає поділу на пасажира і водія.

Далі рушаємо в супермаркети. Злісних порушників - не зустрічаємо.

Перебування в громадському місці без маски заборонено. - Ой извините, извините.

А от як правильно захищатися від вірусу - розуміють не всі.

Щоб масочка закривала рот і ніс. - Ну? (стоїть в масці під носом). - Підніміть, будь ласка, масочку.

Заразом перевіряємо й дотримання карантину вихідного дня. Продуктові крамниці, аптеки, заправки, банки можуть працювати. А от торговельні центри, заклади культури, будівельні магазини - ні.

Артем, житель Києва:

Хотелось бы зайти по поводу ремонта, купить необходимые вещи, но я не могу этого сделать, а интернет заказы - это не очень удобно.

Кафе й ресторани видають замовлення на виніс. Ті, де ми побували з інспекцією, на штрафи наражатися не бажають.

Дар'я, бариста:

Мы работаем только на вынос, ходим на доставку иногда. Поток людей намного меньше стал.

Офіційно карантин вихідного дня в Україні чинний до 30 листопада. Далі рішення ухвалюватимуть опираючись на статистику - і на щоденну, і на показники госпіталізації. Однак і тотального локдауну в уряді не виключають.

В МОЗ застерігають: якщо й далі ростиме кількість нових випадків, не витримають лікарні. І тоді суворого карантину не уникнути.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Це вже більше, близько 30 тисяч хворих на добу, в певному періоді - це може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему.

Чи спрацював вікенд-локдаун в уряді сподіваються побачити вже наступного тижня.