Президент США Дональд Трамп прервал участие в онлайн-саммите G20 ради игры в гольф. Таким образом, он пропустил конференцию, на которой лидеры стран "Большой двадцатки" обсуждали борьбу с COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

Накануне вечером Белый дом опубликовал график Трампа, который подтвердил его участие.

В начале саммита Трамп в числе двух десятков мировых лидеров вышел в эфир из ситуационной комнаты Белого дома. Однако уже через 13 минут он начал публиковать записи в Twitter о своих усилиях по отмене результатов выборов.

Еще через два часа Трамп вообще покинул Белый дом и отправился в свой гольф-клуб. По данным CNN, президент США находился там, пока лидеры G20 обсуждали меры по борьбе с пандемией.

Ожидается, что Трамп еще присоединится к заседанию G20 завтра. Вероятно, это будет последний раз, когда он встретится с другими мировыми лидерами, поскольку приближается конец его президентства.

Ранее сообщалось, что Байден определился с ключевыми министрами.