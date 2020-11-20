Новоизбранный президент США Джо Байден планирует объявить ключевых министров в новой администрации в течение следующей недели. В частности, уже есть готовый кандидат на пост министра финансов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника в штабе Байдена - Харрис.

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Так, предварительно министром финансов может стать Лейл Брейнард, которая сейчас является одним из членов Совета управляющих Федерального резерва.

"Джо Байден ускорил процесс отбора своего кабинета и планирует объявить о первых несколько ключевых назначений на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Байден назначил главу аппарата Белого дома.

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