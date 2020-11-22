"День тишины": правоохранители зафиксировали десятки нарушений [ Редактировать ]
За сутки полиция получила 61 заявление о нарушении "дня тишины" перед вторым туром местных выборов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Указанные сообщения касались: незаконной агитации – 42, подкупа избирателей – 14, нарушение ведения реестра избирателей – 4 и мошенничества – 1.
Отмечается, что наибольшее количество нарушений избирательного законодательства были зарегистрированы в в Днепропетровской области (27), Николаевской области (9), Львовской области (7), Донецкой и Запорожской областях (по 5). Также 4 нарушение пришлись на Черкасскую область, 2 - на Закарпатскую и Полтавскую и один на Ровенскую области. Правоохранители составили 2 админ протокола и открыли уголовное производство за подкуп избирателей.
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