В понедельник, 16 ноября, в ЦИК рассказали, что стало причиной рекордно низкой явки во время второго тура на местных выборах, которые прошли 15 ноября. Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель во время брифинга.

Так, по его словам, причиной является введение карантина выходного дня, а также недоработка со стороны Минздрава, который не проинформировал должным образом граждан о том, что несмотря на ограничения, выборы состоятся,

Явка на местных выборах стала не просто низкой – это был обвал явки. Явка на местных выборах стала самой низкой за последние 10 лет.

По его словам, на горячую линию КИУ обрушились десятки звонков избирателей, которых интересовало, состоятся ли в воскресенье, 15 ноября, выборы при введенных карантинных ограничениях.

Руководство Министерства здравоохранения акцентировало внимание на вопросах работы ресторанов, кафе, спортивных учреждений и т.д. и никоим образом не вспомнило о более 1 миллионе 600 тысяч избирателей, которые могли участвовать в выборах 15 ноября.

Также он добавил, что теперь важно не допустить повторения ситуации на выборах 22 ноября.

Напомним, в семи городах Украины выбирают мэров во втором туре.