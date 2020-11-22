"10 градусов в квартирах": в киевском общежитии замерзают жильцы [ Редактировать ]
В доме, являющимся общежитием МВД, по столичной улице Довнар-Запольского не включили отопление. Такой информацией поделилась с редакцией "Подробностей" жительница дома.
По словам женщины, в квартирах температура стоит на отметке в 10 градусов и людям приходится обогревать жилища самостоятельно.
В квартирах температура до 10 градусов, все греются газом и обогревателями, а при этом в доме пару лет назад сгорела электрощитовая и сейчас свет подают напрямую через кабеля, которые лежат под ногами или над головой жильцов в подъезде.
Отмечается, что такая ситуация может привести к повторному возгоранию, при этом, в квартирах остаются пенсионеры и маленькие дети.
Ранее мы писали, что 32 города Украины могут остаться без отопления. Такая ситуация связана с задолженностями местных производителей теплоэнергии перед "Нафтогазом".
по теме
Смертельное ДТП в Киеве произошло из-за того, что водитель такси уснул за рулем
В полиции сообщили, что количество жертв сейчас уточняется
В понедельник, 9 ноября, в Киеве на улице Богатырской произошла страшная авария
В пятницу, 6 ноября, стало известно, что Киевсовет по результатам местных выборов 25 октября пройдут семь партий
В четверг вечером, 5 ноября, левый берег Киева временно обесточат