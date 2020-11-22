В доме, являющимся общежитием МВД, по столичной улице Довнар-Запольского не включили отопление. Такой информацией поделилась с редакцией "Подробностей" жительница дома.

По словам женщины, в квартирах температура стоит на отметке в 10 градусов и людям приходится обогревать жилища самостоятельно.

В квартирах температура до 10 градусов, все греются газом и обогревателями, а при этом в доме пару лет назад сгорела электрощитовая и сейчас свет подают напрямую через кабеля, которые лежат под ногами или над головой жильцов в подъезде.

Отмечается, что такая ситуация может привести к повторному возгоранию, при этом, в квартирах остаются пенсионеры и маленькие дети.

Ранее мы писали, что 32 города Украины могут остаться без отопления. Такая ситуация связана с задолженностями местных производителей теплоэнергии перед "Нафтогазом".