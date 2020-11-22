Бурхливу реакцію викликав новий сезон серіалу "Корона". Глядачі та монарші біографи розійшлися в думках. Одні - захоплюються точністю відтворення подій, інші - обурюються через вигадки авторів сценарію.

Наскільки правдиво у серіалі зображують історію британської королівської сім'ї - розкажуть мої колеги.

Нещасливий шлюб принца Чарльза та леді Діани, напружені стосунки королеви та Залізної Леді. Четвертий сезон серіалу "Корона" - розповідає про події вісімдесятих років.

Авторам довелося добряче попітніти над вивченням монаршої хроніки аби щонайточніше відтворити реальність. І візуально їм це точно вдалося. Лише подивіться як схожі кадри із серіалу на відео хроніки.

Весільне плаття Діани зайняло 14 тижнів роботи. Мереживо для плаття та фати виготовила компанія у Ноттінгемі і та ж компанія зробила їх для нас.

Але якщо публічні події показані з максимальною точністю, то приватні розмови грунтуються на чутках та домислах.

- Камілла та - кого я хочу, ось, кому я відданий, ось мій пріоритет. - А не мати твоїх дітей. - Не вплутуй сюди хлопців.

Бурхливі сварки через коханку принца Чарльза - те, що додає драматизму серіалові. Але біографи королівської родини нагадують - усе відбувалося за зачиненими дверима, тож не варто вірити кожному слову з екрана. Все-таки це не документальний серіал.

Пенні Джунор, королівська біографиня:

Багато сцен у серіалі вигадані для плавних переходів сюжетної лінії чи нагадувань попередніх подій. Але вони мають жахливий ефект, особливо в тому що стосується Чарльза та Камілли. Їх показують у такому поганому світлі. А це ж майбутні король та королева, а через зображення у серіалі ми підсвідомо будемо їх недолюблювати.

Четвертий сезон руйнує репутацію не лише принца Чарльза та Камілли, але й самої Її Величності.

- Я прийшла до висновку, що жінки у загальному не дуже підходять для високих посад. - Чому це. - Вони стають надто емоційними. - Я сумніваюся, що ви матимете таку проблему зі мною.

У Єлизавети Другої виникає чимало непорозумінь із новою очільницею уряду. Її стосунки з Маргарет Тетчер далекі від дружніх, радше суперницькі.

Пенні Джунор, королівська біографиня:

Королева показана холодною, жорсткою та бездушною. Але вона зовсім не така. Обурливо та соромно дивитися на її неприємне ставлення до Маргарет Тетчер. Адже ж королева одна із найвихованіших людей в країні і дуже дипломатична. І не має нічого спільного із екранним персонажем.

Досі достеменно невідомо чи дивиться цей серіал сама Її Величність. Члени королівської родини воліють не коментувати своє відтворення у художніх фільмах.