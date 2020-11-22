Во втором туре местных выборов 22 ноября явка избирателей в 11 городах по состоянию на 20:00 составила 29,53%.

Самая большая явка избирателей зафиксирована в Бердянске, Львове и Дрогобыче.

Самая низкая - в Никополе и Славянске.

Территориальные избирательные комиссии начали устанавливать результаты голосования в 11 городах Украины, где в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра. Явка избирателей на момент окончания голосования составила 29,53%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Самая большая явка избирателей зафиксирована в Бердянске (39,23%), Львове (38,94%) и Дрогобыче (30,21%). В остальных городах, по данным ЦИК, явка на 20:00 составила: Днепр - 23,93%, Черкассы - 26,02%, Николаев - 28,40%, Ровно - 30,35%,Полтава - 25,52%, Ужгород - 27,94%, Никополь - 24,20%, Славянск - 23,40%.

Напомним, что 25 октября, общая явка на местных выборах в Украине составила 36,88%.

Ранее мы писали о том, кому украинцы доверили власть в Славянске, Черкассах и во Львове.