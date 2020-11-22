Второй тур выборов: полиция открыла 11 уголовных производств [ Редактировать ]
В Украине, в день голосования, 22 ноября, правоохранители зарегистрировали 407 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса, по которым начато 11 уголовных производств и составлено 10 админпротоколов. Об этом сообщает Нацполиция.
По данным полиции, больше всего нарушений зарегистрировано:
- В Днепропетровской области – 206.
- Во Львовской – 46,
- Полтавской – 41,
- Ровенской – 34,
- Николаевской – 26,
- Донецкой – 15,
- Запорожской – 14,
- Закарпатской – 12,
- Черкасской – 11
- Кировоградской – 2 нарушения.
Как отметили правоохранители, в основном происшествия касались:
- фотографирования избирательного бюллетеня или избирательной документации - 177,
- незаконной агитации – 36,
- подкупа избирателей – 20,
- конфликта – 13,
- уничтожения или порчи бюллетеня или другой избирательной документации – 12,
- фальсификации избирательных документов – 8,
- незаконного опроса – 4,
- конфликтов между членами ТИК (УИК) – 3,
- попытки или вынесения избирательного бюллетеня – 3.
Стоит отметить, что за сутки в ЕРДР внесены сведения об 11 уголовных производствах:
- 5 – по ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины (3 – во Львовской и 2 в Днепропетровской областях);
- 2 – по ст. 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины (в Днепропетровской и Ровенской областях),
- 1 – по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования) Уголовного кодекса Украины (в Закарпатской области);
- 1 – по ст. 159 (Нарушение тайны голосования) Уголовного кодекса Украины (в Днепропетровской области);
- 1 – по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины (в Полтавской области);
- 1 – по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины (во Львовской области).
Напомним, в Украине прошел второй тур повторных местных выборов.
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