В Украине, в день голосования, 22 ноября, правоохранители зарегистрировали 407 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса, по которым начато 11 уголовных производств и составлено 10 админпротоколов. Об этом сообщает Нацполиция.

По данным полиции, больше всего нарушений зарегистрировано:

В Днепропетровской области – 206.

Во Львовской – 46,

Полтавской – 41,

Ровенской – 34,

Николаевской – 26,

Донецкой – 15,

Запорожской – 14,

Закарпатской – 12,

Черкасской – 11

Кировоградской – 2 нарушения.

Как отметили правоохранители, в основном происшествия касались:

фотографирования избирательного бюллетеня или избирательной документации - 177,

незаконной агитации – 36,

подкупа избирателей – 20,

конфликта – 13,

– 13, уничтожения или порчи бюллетеня или другой избирательной документации – 12,

фальсификации избирательных документов – 8,

незаконного опроса – 4,

конфликтов между членами ТИК (УИК) – 3,

попытки или вынесения избирательного бюллетеня – 3.

Стоит отметить, что за сутки в ЕРДР внесены сведения об 11 уголовных производствах:

5 – по ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины (3 – во Львовской и 2 в Днепропетровской областях);

2 – по ст. 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины (в Днепропетровской и Ровенской областях),

1 – по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования) Уголовного кодекса Украины (в Закарпатской области);

1 – по ст. 159 (Нарушение тайны голосования) Уголовного кодекса Украины (в Днепропетровской области);

1 – по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины (в Полтавской области);

1 – по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины (во Львовской области).

Напомним, в Украине прошел второй тур повторных местных выборов.