В воскресенье, 22 ноября, в 11 городах Украины прошло голосование во втором туре выборов мэра. В частности, сегодня свой окончательный выбор сделали жители Днепра, Николаева, Львова, Полтавы, Ровно, Черкасс, Ужгорода, Славянска, Бердянска, Дрогобыча и Никополя.

Во втором туре выборов в Славянске побеждает кандидат от "Оппозиционного блока" Вадим Лях, а кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов занимает второе место. Такие данные экзит-полов предоставила компания "Reaserch&branding group". За Ляха проголосовало 58,8% избирателей, за Придворова – 41,2%.

Как известно, в первом туре выборов мэра Славянска, который состоялся 25 октября, победил Придворов, получив поддержку 30,86% избирателей. Однако полученного результата не хватило для окончательной победы. Ляха в первом туре поддержали 29,99% избирателей.

Действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ("За будущее") побеждает во втором туре выборов мэра своего оппонента от партии "Голос" Виктора Евпака. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола "Студии Савика Шустера", который был проведен компанией Liberty Report.

Результаты были обнародованы на странице "Шустер online" в Facebook сразу после окончания голосования на участках.

Бондаренко поддержали 54,25% избирателей, а за Евпака проголосовали 45,75%.

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Выборы мэра в Днепре во втором туре предварительно выиграл действующий глава города Борис Филатов. Такие данные экзит-пола обнародовал центр SOCIS. Согласно им, Филатов набрал 78,75%. Его конкурент Загид Краснов получил всего 18,25% голосов избирателей.

На выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей. Об этом сообщает экзит-пол социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустер.

Представитель "Европейской солидарности" Олег Синютка набирает 37,2% голосов.

Экзит-пол проводился на 60 участках Львова путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Ожидаемая предельная погрешность – 1.21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

Напомним, ранее на местные выборы пришли проголосовать 12,7% избирателей