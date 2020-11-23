Белорусские власти решили включить представителей руководства Евросоюза и ряда европейских стран в санкционные списки и приостановить диалог с ЕС по правам человека. Об этом в воскресенье, 22 ноября, в эфире телеканала Беларусь-1 заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Владимир Макей, глава МИД республики Беларусь:

Если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то мы, конечно, будем вынуждены адекватно отвечать. Вы знаете, что Европейский Союз ввел дополнительные санкции против полутора десятков человек. Мы также расширим и наши санкционные персональные списки.

Кроме того, по словам Макея, Минск приостанавливает диалог с Евросоюзом по вопросам прав человека, поскольку Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) решили заморозить свое сотрудничество с республикой.

Мы приостанавливаем этот диалог до тех пор, пока Европейский Союз не примет решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Также он подчеркнул, что основной курс Беларуси сосредоточен на России, но страна при этом не собирается отказываться от других направлений внешней политики.

Ранее сообщалось, что Литва останавливает импорт электроэнергии из Беларуси и Лукашенко рассказал, как Тихановская покинула Беларусь