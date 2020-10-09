Лукашенко рассказал, как Тихановская покинула Беларусь [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как Светлана Тихановская покидала страну. Она просила ее вывезти из Беларуси. Об этом сообщает Tut.by.
На совещании с чиновниками Лукашенко заявил, что Тихановская якобы сама попросилась уехать из Беларуси к детям, опасаясь покушения на себя. По его словам, ей также выдали деньги из госпредприятия.
"Она попросилась на прием к министру внутренних дел. В целом просьба была одна: Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси. Будет беда", - сказал Лукашенко.
"И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли", - подчеркнул президент Беларуси.
Он также отметил, что после отъезда посольство Беларуси готово было поддерживать связь и помогать Тихановской, но ее "быстро взяли под свой контроль спецслужбы Литвы".
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