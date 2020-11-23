На Донбасі бойовики мінували українські позиції [ Редактировать ]
Два ворожі обстріли зафіксували минулої доби на Донбасі. Російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї неподалік Шумів.
Крім того, в напрямку Водяного окупанти дистанційно мінували українські позиції, використовували заборонені протипіхотні осколкові міни. Українські оборонці вогню у відповідь не відкривали.
У штабі запевнили, що серед армійців втрат немає.
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Український військовий Іван Горошко загинув на Донбасі. Це сталось 16 листопада, однак лише сьогодні про трагедію повідомили на Фейсбук-сторінці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
Били неприцільно, тому вогню у відповідь українські військові не відкривали. Розповідають: всупереч угодам бойовики регулярно проводять розвідку групами підкрадаються до наших позицій і запускають безпілотники.
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