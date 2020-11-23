У Бразилії змагалися майстри кайт-серфінгу [ Редактировать ]
У Бразилії визначили найвправніших кайт-серферів. Це спортсмени, які підкорюють морські хвилі за допомогою спеціальної дошки та парашута.
На чемпіонат із фристайлу з'їхалися найзавзятіші відчайдухи з усього світу. Демонстрували карколомні сальто, стрибки та обертання.
Звичайної фізичної підготовки тут замало, адже потрібно ще добре відчувати вітер. Змагання тривали п'ять днів. Найбільше своїми трюками суддів вразили швейцарець Максим Шабло та бразилійка Мікаїлі Соль.
по теме
Матч прошел на Nuke, Dust2, Overpass, Inferno и Mirage
Це щорічні змагання у шести видах спорту для бійців, які отримали поранення
Шанувальники глибоководних занурень задоволені. Адже тепер задля улюбленого хобі можна не виїжджати далеко від дому. Та продовжувати відточувати навички, не зважаючи на карантин, який обмежив вільне пересування світом
Российский теннисист Даниил Медведев в сложном противостоянии обыграл австрийца Доминика Тима в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов
Дзюдоистка Елизавета Каланина (весовая категория свыше 78 кг) принесла Украине бронзовую медаль