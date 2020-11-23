У Польщі відкрили найглибший басейн у світі. Плавці у ньому мають змогу занурюватися на 45 метрів. Чим ще він унікальний та хто тренуватиметься в незвичайній водоймі? Розповість Ольга Жидецька.

8 тисяч кубометрів води, що удвадцятеро більше, ніж у звичайному спортивному басейні. А глибина - 45 метрів і 47 сантиметрів. На дні ж затонулий човен, руїни майя та штучні підводні печери. Неподалік Варшави запрацював найглибший у світі штучний майданчик для тренування аквалангістів.

Пшемислав Кацпшак, інструктор з дайвінгу:

Тут немає дивовижних риб чи коралових рифів, тому цей басейн не замінить відкритого моря. Однак це точно добра нагода для навчання і тренувань, щоби потім безпечно пірнати деінде. І це дуже весело, такий собі дитячий садок для драйверів.

Шанувальники глибоководних занурень задоволені. Адже тепер задля улюбленого хобі можна не виїжджати далеко від дому. Та продовжувати відточувати навички, не зважаючи на карантин, який обмежив вільне пересування світом. А ще - скласти іспити і стати інструктором. У захваті і новачки.

Єжи Новацький, новачок у дайвінгу:

Уперше ми опустилися на п'ять метрів, але, аж до дна, усе видно - човен, печери. Це прекрасно.

На будівництво цього басейну знадобилося два роки і 10 мільйонів доларів. За словами керівництва, його споруджено не тільки для приватного навчання. Тут також тренуватимуться надзвичайники та армійці. Зокрема, щоби відпрацьовувати рятувальні операції та випробовувати нове обладнання.