У містах України пройшов другий тур виборів мерів [ Редактировать ]
Другий тур міських виборів відбувся напередодні в одинадцяти українських містах. Це Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Кам'янець-Подільський, Нікополь, Рівне, Ужгород і Черкаси.
Як повідомили в Центральній виборчій комісії, активність на виборах міських голів становила майже 30 відсотків.
Найжвавіше голосували у Запорізькій області на виборах Бердянського міського голови. Та Львівській на виборах мера Львова - майже 40 відсотків. Найменше, на виборах міського голови Дніпра 24 проценти.
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