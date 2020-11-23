Хакери дошкуляють політикам: карантин поставив під загрозу переговори на інтернет-майданчиках [ Редактировать ]
Найважливіші зустрічі та обговорення сьогодні відбуваються на Інтернет-майданчиках. А через це вимоги до кібербезпеки стають дедалі вищими. А вона ж поки що відкриває нові й нові прогалини. У Нідерландах забили на сполох. Після того, як журналіст підключився до таємної оборонної конференції ЄС. Як отримав доступ? Та кому ще дошкуляють хакери? Далі в нашому матеріалі.
Курйоз з кримінальним відтінком перервав віртуальну конфіденційну зустріч міністрів оборони країн ЄС. Під час обговорення засекреченого документа щодо загроз для Євроспілки до 27 урядовців раптом приєднався нідерландський журналіст Даніель Верлаан. Його появу зустріли сміхом.
Ви знаєте, що увірвались на секретну конференцію? - Так, так. Я журналіст з Нідерландів. Перепрошую, що перервав вас... - Ви знаєте, що це кримінальний злочин?... Знаєте? Тож вам краще швидко вимкнутися.
З міркувань безпеки конференцію одразу ж скасували. Як з'ясувалося, ключ до неї у вільному доступі надала сама міністерка оборони Нідерландів. Анк Бійлевельд випадково опублікувала фото, на якому можна було побачити логін та частину пін-коду для віртуальної зустрічі.
Легковажність із паролем до аккаунту могла би дорого обійтися і Дональду Трампу. Нещодавно - також нідерландський - експерт із кібербезпеки Віктор Геберз заявив, що підібрав ключ до твіттера президента США. Мовляв, було нескладно і з п'ятої спроби він з'ясував, що це абревіатура від передвиборного гасла "Знову зробимо Америку великою". Щоправда, у Білому домі таку заяву спростували.
А от Ватикану довелося звернутися по допомогу до керівництва Інстаграму. Шукають хулігана, який від імені понтифіка лайкнув еротичне фото бразильської моделі.
За однією з версій лайк під провокаційною світлиною міг випадково поставити хтось із помічників Франциска, адже його соцмережі веде ціла команда. Однак Святий престол запевняє - аккаунт Папи було зламано.
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