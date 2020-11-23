В понедельник, 23 ноября, в Словакии произошло ДТП с микроавтобусом из Украины. Об этом сообщает mukachevo.net.

Так, Mercedes Sprinter столкнулся с автоцистерной. В результате столкновения один из пассажиров микроавтобуса погиб на месте происшествия.

Водитель и еще один пассажир были доставлены в больницу. Был проведен тест на содержание алкоголя в крови, который оказался отрицательным. По данным правоохранителей, украинец мог уснуть за рулем.

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