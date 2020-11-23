Власти США решили, против каких компаний введут санкции за причастность к проекту "Северный поток". Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Под санкции могут попасть не только компании, но и частные лица, если они не прекратят свои операции, связанные с трубопроводом, включая судоходство.

Мы находимся в процессе телефонных разговоров с несколькими из этих компаний, чтобы сообщить им, что они, вероятно, занимаются деятельностью, подпадающей под санкции.

При этом он не стал называть названия компаний, но отметил, что многие из них не знают, что могут попасть под санкции. Ожидается, что отчет об этих компаниях будет представлен в Конгресс США в течение нескольких дней или недель.

Ранее сообщалось, что в Германии отклонили инициативу по поддержке "Северного потока-2".