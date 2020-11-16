"Северный поток-2": Джо Байден заявил о судьбе проекта [ Редактировать ]
В понедельник, 16 ноября, объявивший себя новоизбранным президентом США Джо Байден хочет навсегда остановить российский проект "Северный поток-2". Об этом пишет немецкое издание Bild.
Джо Байден в следующие несколько месяцев снова ужесточит бразды правления, чтобы остановить престижный проект Кремля.
Издание напоминает, что в Сенате США уже согласовали самые суровые санкции в отношении активных сторонников проекта. Эти санкции будут введены в действие в январе победителем президентской гонки.
По данным Bild, европейские газовые эксперты считают, что новые санкции США "не только задерживают строительство "Северного потока-2", но и могут навсегда положить его конец при Джо Байдене", не смотря на то, что на сегодня проложено уже 95% труб.
Отмечается, что Байден еще в 2016 году первым из высокопоставленных чиновников США осудил российский проект, а его противниками также являются как республиканцы, так и демократы.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил:
Избранный президент Байден давно придерживался мнения, что этот проект представляет собой акт самоповреждения безопасности и устойчивости всего альянса НАТО.
Эксперт по энергетическому праву Алан Райли считает, что санкции - лишь часть стратегии нового президента США по приостановке строительства газопровода. По его словам, Байден "в отличие от Дональда Трампа, в состоянии разработать стратегию, чтобы получить поддержку Германии для блокады "Северного потока-2".
Байден может предложить Германии "комплексный пакет мер безопасности для зеленой энергетики", который "ликвидирует необходимось использования газа из России и заменяет его возобновляемыми ресурсами", уверен эксперт.
Напомним, Госдепартамент США сообщил о расширении санкций против "Северного потока-2". А глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".
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