В понедельник, 16 ноября, объявивший себя новоизбранным президентом США Джо Байден хочет навсегда остановить российский проект "Северный поток-2". Об этом пишет немецкое издание Bild.

Джо Байден в следующие несколько месяцев снова ужесточит бразды правления, чтобы остановить престижный проект Кремля.

Издание напоминает, что в Сенате США уже согласовали самые суровые санкции в отношении активных сторонников проекта. Эти санкции будут введены в действие в январе победителем президентской гонки.

По данным Bild, европейские газовые эксперты считают, что новые санкции США "не только задерживают строительство "Северного потока-2", но и могут навсегда положить его конец при Джо Байдене", не смотря на то, что на сегодня проложено уже 95% труб.

Отмечается, что Байден еще в 2016 году первым из высокопоставленных чиновников США осудил российский проект, а его противниками также являются как республиканцы, так и демократы.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил:

Избранный президент Байден давно придерживался мнения, что этот проект представляет собой акт самоповреждения безопасности и устойчивости всего альянса НАТО.

Эксперт по энергетическому праву Алан Райли считает, что санкции - лишь часть стратегии нового президента США по приостановке строительства газопровода. По его словам, Байден "в отличие от Дональда Трампа, в состоянии разработать стратегию, чтобы получить поддержку Германии для блокады "Северного потока-2".

Байден может предложить Германии "комплексный пакет мер безопасности для зеленой энергетики", который "ликвидирует необходимось использования газа из России и заменяет его возобновляемыми ресурсами", уверен эксперт.

Напомним, Госдепартамент США сообщил о расширении санкций против "Северного потока-2". А глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".