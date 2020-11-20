В Германии отклонили инициативу по поддержке "Северного потока-2" [ Редактировать ]
Бундестаг отклонил предложение о поддержке газопровода "Северный поток-2". Предложение "Обеспечение энергетической безопасности - поддержка Nord Stream" внесла партия Альтернатива для Германии (АДГ).
Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента Германии.
В предложении АДГ заявлялось, что проект газопровода отвечает интересам Германии и Европы. А также был призыв обеспечить скорейшее завершение строительства "Северного потока-2".
Инициатива была отклонена 556 голосами. В ее поддержку высказались только 83 представителя АДГ. Один парламентарий воздержался.
Ранее в СМИ сообщали, что Байден намерен "похоронить" проект "Северный поток-2".
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