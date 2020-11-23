В центре Минска прошел марш медиков и пенсионеров (видео) [ Редактировать ]
В центре беларуской столицы прошли с протестом "Марш мудрости" пенсионеры и медики. Об этом сообщает Onliner.
Правоохранители начали задерживать людей и доставлять в городские райотделы. До начала марша был закрыт вестибюль №2 станции метро "Площадь Ленина". Сотрудники милиции просили их разойтись, напоминая, что мероприятие не санкционированное.
Отмечается, что участники марша дошли до окружения возле цирка и свернули на улицу Янки Купалы.
Читайте также, в Минске силовики жутко избивали протестующих и применили спецсредства. В результате акции задержано 224 человека.
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