В центре беларуской столицы прошли с протестом "Марш мудрости" пенсионеры и медики. Об этом сообщает Onliner.

Правоохранители начали задерживать людей и доставлять в городские райотделы. До начала марша был закрыт вестибюль №2 станции метро "Площадь Ленина". Сотрудники милиции просили их разойтись, напоминая, что мероприятие не санкционированное.

Отмечается, что участники марша дошли до окружения возле цирка и свернули на улицу Янки Купалы.

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