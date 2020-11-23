Аналог блога: в Instagram появилась долгожданная функция [ Редактировать ]
В социальной сети Instagram появилась новая функция Guides. Она предусматривает создание инструкций и высоких должностей.
Guides доступна в отдельной вкладке профиля пользователя, передает internetua.com.
Публикация в Guides позволяет добавить текст, фото, видео, а также добавить ссылки на другие посты. Ее можно отправить личным сообщением или опубликовать в Instagram Stories.
Ранее Guides работала в тестовом режиме, и пользователям была доступна только категория "Здоровье". Сейчас в постах можно использовать темы "Продукты", "Места" и "Публикации".
Guides подойдет для создания больших публикаций, похожих на посты в блогах. Таким образом компания пытается увеличить время, которое пользователи проводят в соцсети.
Ранее сообщалось, что Facebook объединил чаты Instagram и Messenger.
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