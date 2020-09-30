Пользователи Instagram и Facebook Messenger отныне могут общаться друг с другом. Для получения нового функционала необходимо обновить оба приложения. Об этом сообщает The Independent.

Это изменение объединяет серверные части обоих приложений, а это означает, что разговоры могут происходить на двух платформах одновременно.

Пользователи смогут контролировать, где получать сообщения и звонки – в своих чатах, через запросы сообщений или полностью отключить эту функцию.

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Также обновление позволяет пользователям Instagram совершать видеозвонки на Messenger и наоборот.

Сообщения Instagram получат несколько функций от Messenger. В их числе "режим исчезновения", когда сообщения будут исчезать после отправки, как в Snapchat, персонализированные сообщения с помощью цветов и быстрая пересылка.

Интеграция позволит пользователям Instagram использовать функцию "Смотреть вместе" , доступную в Facebook Messenger, для просмотра Facebook Watch, IGTV, телешоу, фильмов и другого контента.

Ранее мы писали, какое приложение стало самым популярным в мире. В то же время Instagram запустил аналог TikTok.