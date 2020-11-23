Баланс интересов между центром и местной властью, полномочия и достаточные финансовые ресурсы - так должны выстраиваться отношения между центральной и местной властью. Это закреплено законодательством, и это должно быть подкреплено политической волей.

"После выборов основная задача – как можно скорее сформировать городские и областные советы. Потому что у нас страна сейчас, как лоскутное одеяло, с очень пёстрой политической палитрой. И в этой ситуации очень важно соблюсти баланс между местной и центральной властью. Чтобы не было того противостояния, которое наблюдалось в последнее время, когда шло постоянное давление на местную власть со стороны центральной. А на местах не понимали, чего от них хотят, при этом не было ни достаточного финансирования, ни субвенций", - сказал Юрий Бойко в комментарии журналистам.

Политик отметил, что сейчас ОП-ЗЖ работает над формированием коалиций на местах, которые будут защищать интересы громад.

"Наши фракции займут активную позицию и станут центрами объединения всех ответственных политических сил в советах всех уровней. Наша цель – бороться с эпидемией, преодолевать кризис, обеспечить социальную защиту людям и не допустить "Большой схемы" разграбления громад", - подчеркнул Сопредседатель партии.

В частности, он отметил важность построения такой системы взаимоотношений между центром и властью на местах, при которой местное самоуправление будет иметь достаточно властных полномочий и финансовых ресурсов для их выполнения.

"Местное самоуправление должно, кроме обязанностей и указаний из центра, иметь все необходимые полномочия и финансовые ресурсы для их выполнения. Это потребует, во-первых, продолжения реформы межбюджетных отношений. Во-вторых, мы хотим обеспечить переход на партнерские отношения между местным самоуправлением и центральной властью. В-третьих, регионам необходимо предоставить право участия в бюджетном процессе и право голоса в формировании государственной политики в отношении этих самых регионов. Часть этого – возможность проведения местных референдумов и плебисцитов по важным для людей вопросам. В том числе, по языковым и культурным", - сказал оппозиционный политик.

Поэтому, по словам Юрия Бойко, после того как будут проведены первые сессии, сформированы городские и областные советы, нужно строить новую модель отношений между центральными органами и местной властью.

"Противостояния и ситуации цейтнота нужно всячески избегать. Нужно вырабатывать баланс и строить новую модель отношений между центральными органами и местной властью. С четкими полномочиями и достаточными финансовыми ресурсами. Это закреплено законодательством, и это должно быть подкреплено политической волей. И на это пойдут все, потому что от этого зависит развитие каждого города и села, развитие и будущее Украины", – подчеркнул Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".