Украина пригласила Кипр к участию в Крымской платформе [ Редактировать ]
Украина рассчитывает на участие Кипра в работе Крымской платформы. Островное государство получило приглашение присоединиться.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
Сегодня прошла встреча заместителя главы МИД Эмине Джапаровой и посла Кипра Луиса Телемаха. В ходе нее Джапарова поблагодарила за поддержку Украины в вопросах территориальной целостности.
Также она рассказала о ситуации в Крыму и пригласила Кипр к участию в Крымской платформе. Посол заявил, что республика будет и дальше придерживаться позиции непризнания временной оккупации полуострова Россией.
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