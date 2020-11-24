На Донбасі доба минула без ворожих атак - повідомляє штаб ООС. Утім, хоча зброя і мовчить, російські найманці і далі порушують умови режиму тиші. Зокрема, активно укріплюють свої позиції та наближаються до позицій українських оборонців. З армійцями на передовій поспілкувався наш Ігор Левенок.

Про ці випадки українська сторона вже поінформувала ОБСЄ.

Ну, так, в принципе что они, что мы здесь - как на ладони.

Околиці окупованої Горлівки. Ворог настільки близько, що можна почути як за бруствером балакають бойовики. І лінія зіткнення звужується. Вочевидь, умови всеосяжного перемир'я, російські найманці ігнорують. Споруджують укріплення і копають шанці у бік українських позицій.

Володимир, морський піхотинець:

Пробились они к нам сюда. Если раньше расстояние было 150 метров, то сейчас сами видите - уже 80 метров. В основном копают ночью, что-бы не было заметно. Ми только слышим, как они лопатами скребут по земле.

І небезпека в тому є, кажуть морпіхи. Відстань скорочується. Ворожі кулі можуть пробивати бруствер. Зрештою, так і сталося. Перед ротацією морпіхів тут загинув боєць.

Сквозь мешки куля его лупанула. - От прямо на цьому місці? - Да.

Тож перемир'я не перемир'я, а голову в окопах морпіхи радять пригинати. "Очі" супротивника - якраз навпроти.

Які теж спостерігають за нами і все бачать, тож треба бути уважнішим.

Зараз тут, на околицях Горлівки, ворог затих, принаймні вдень його зброя мовчить, але час від часу ми чуємо як десь неподалік лунають потужні вибухи.

А вот это уже наверное у них учения опять начались, глухой звук выхода артиллерийского, либо минометика. Но это у них где-то в тылу.

Хлопці кажуть: у ворога останнім часом маневри почастішали. І як гуде техніка на тому боці - добре чують.

Іван, морський піхотинець: