Бойовики проводять військові навчання поблизу окупованої Горлівки [ Редактировать ]
На Донбасі доба минула без ворожих атак - повідомляє штаб ООС. Утім, хоча зброя і мовчить, російські найманці і далі порушують умови режиму тиші. Зокрема, активно укріплюють свої позиції та наближаються до позицій українських оборонців. З армійцями на передовій поспілкувався наш Ігор Левенок.
Про ці випадки українська сторона вже поінформувала ОБСЄ.
Ну, так, в принципе что они, что мы здесь - как на ладони.
Околиці окупованої Горлівки. Ворог настільки близько, що можна почути як за бруствером балакають бойовики. І лінія зіткнення звужується. Вочевидь, умови всеосяжного перемир'я, російські найманці ігнорують. Споруджують укріплення і копають шанці у бік українських позицій.
Володимир, морський піхотинець:
Пробились они к нам сюда. Если раньше расстояние было 150 метров, то сейчас сами видите - уже 80 метров. В основном копают ночью, что-бы не было заметно. Ми только слышим, как они лопатами скребут по земле.
І небезпека в тому є, кажуть морпіхи. Відстань скорочується. Ворожі кулі можуть пробивати бруствер. Зрештою, так і сталося. Перед ротацією морпіхів тут загинув боєць.
Сквозь мешки куля его лупанула. - От прямо на цьому місці? - Да.
Тож перемир'я не перемир'я, а голову в окопах морпіхи радять пригинати. "Очі" супротивника - якраз навпроти.
Які теж спостерігають за нами і все бачать, тож треба бути уважнішим.
Зараз тут, на околицях Горлівки, ворог затих, принаймні вдень його зброя мовчить, але час від часу ми чуємо як десь неподалік лунають потужні вибухи.
А вот это уже наверное у них учения опять начались, глухой звук выхода артиллерийского, либо минометика. Но это у них где-то в тылу.
Хлопці кажуть: у ворога останнім часом маневри почастішали. І як гуде техніка на тому боці - добре чують.
Іван, морський піхотинець:
Є дійсно пересування техніки, важкої техніки, гусеничної техніки - це чути по двигунах. Тобто, в принципі, я не думаю, що вони збираються завершувати війну. Це буде просто отакий повзучий наступ. Буде отаке ЛНР-ДНР і далі вони будуть продовжувати грошами Кремля ту саму роботу. Тому що без України, ми вже переконалися, Росія, як держава не складається.
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