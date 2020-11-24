Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
12 287 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні минулої доби. Померли 188 людей. А одужали - майже 8 тисяч 300.
Найбільше інфікувань, як і раніше, у Києві - тисяча 422 випадки. На Київщині вже також понад тисяча інфікувань. На Дніпропетровщині - 952, повідомили в МОЗ.
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