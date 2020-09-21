Под Киевом легковое авто врезалось в грузовик, есть жертвы [ Редактировать ]
В Мироновском районе Киевской области легковое авто врезалось в грузовик, в результате аварии погибли два человека. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.
Сообщается, что авария произошла на трассе Владиславка-Карапиши. По данным полиции, местный житель на Chery Amulet не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль КAМАЗ.
"От полученных травм 41-летняя пассажирка легковушки погибла на месте происшествия, а ее 16-летняя дочь умерла в карете скорой медицинской помощи. Водителя с телесными повреждениями госпитализировали в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения.
по теме
В Днепре водитель влетел в пешехода на "зебре" (видео)
В понедельник, 21 сентября, в Днепре на улице Марии Лисиченко Renault сбил мужчину
На трассе "Киев-Чоп" произошло масштабное ДТП
Столкнулись шесть транспортных средств
В Хмельницком произошло серьезное ДТП, пострадали 7 человек
В микрорайоне "Ружичная", что в Хмельницком, столкнулись рейсовый автобус и автомобиль
Школьный автобус столкнулся с поездом, пострадали 40 человек
Авария произошла в населенном пункте Банниторп
Под Львовом водитель наехал на дорожных рабочих, есть жертвы
В результате происшествия один рабочий погиб, другой с травмами был госпитализирован